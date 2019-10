Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht zwischen Heiligenstadt und Geisleden

Eichsfeld - Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Polizeiinspektion Eichsfeld in Heiligenstadt sucht nach einer Unfallflucht am 14.10.19 um 22:30 Uhr auf der L 1005 zwischen Heiligenstadt und Geisleden nach einem RENAULT MASTER Transporter. Das Fahrzeug war zur Tatzeit von Geisleden in Richtung Heiligenstadt unterwegs. Ca. 300 Meter vor der Ortslage Heiligenstadt kommt der Fahrer in einer leichten Linkskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw Skoda. Am Skoda ensteht erheblicher Sachschaden im Frontbereich und an der linken Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf 10000,-EUR geschätzt. Der verursachende Transporter setzt seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Anhand der an der Unfallstelle vorgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich um einen Transporter Renault Master Baujahr ab 2010. Am Fahrzeug fehlt der linke Außenspiegel und die Kunststoffleiste der Fahrertür. Das Fahrzeug muss darüber hinaus erhebliche Schäden vorne links beziehungsweise an der linken Seite aufweisen. Da alle aufgefundenen Teile aus Kunststoff waren ist die Farbe des flüchtigen Renault unbekannt.

