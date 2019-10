Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger von Sprinter erfasst

Mühlhausen (ots)

Die Fahrerin eines Paketdienstes befuhr am Montag, gegen 10.10 Uhr, mit ihrem Sprinter die Herrenstraße in Richtung Steinweg. Beim rückwärts Einfahren in das Güldene Eck erfasste sie einen 84-jährigen Fußgänger, der die Straße betreten hatte. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

