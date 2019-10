Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl endet hinter Gittern

Nordhausen (ots)

Nicht weit kam ein Dieb am Montagmorgen in Nordhausen. Er war in eine Physiotherapie in der Grimmelallee eingedrungen. Dort nahm er eine Geldkassette mit, in der sich Bargeld befand. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stoppten Polizisten im Nordhäuser Stadtgebiet einen 27-jährigen Radfahrer. Er konnte als Täter des Diebstahls identifiziert werden. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Der Mann kam ins Gefängnis.

