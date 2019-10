Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin im Krankenhaus, Zeugen gesucht

Heldrungen (ots)

Die 59-jährige Fahrerin eines Opels beabsichtigte am Montag, gegen 8.50 Uhr, von einem Firmengelände auf die Straße Am Bahnhof aufzufahren. Zeitgleich befuhr eine Radfahrerin den Radweg Am Bahnhof. Die 74-jährige Radlerin stürzte, als der Opel Combo vom Gelände fuhr. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus. Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere muss geklärt werden, ob es einen Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrrad der Seniorin gab. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell