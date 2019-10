Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall getötet

Ellrich (ots)

Ein tragischer Unfall ereignete sich in der Nacht von Freitag, 11. Oktober zu Samstag, 12. Oktober in Ellrich. Gegen 00.50 Uhr befuhr ein 66-jähriger Radfahrer von der Teichstraße kommend, ein Wiesenstück in Richtung Wolfsgraben. Dabei stürzte er und stieß gegen einen Wasserdurchlauf aus Beton. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

