Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Oberdorla (ots)

Zur Suche nach mehreren flüchtigen Dieben kam am Sonntag über Oberdorla der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zeugen hatten bemerkt, wie die Unbekannten sich gegen 13 Uhr in der Friedhofstraße an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Sie öffneten den Automaten gewaltsam, erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge jedoch nichts. Da sie bei ihrer Tat von mehreren Passanten gestört wurden, flüchteten sie in ihrem Fahrzeug, welches unweit entfernt abgestellt war, in Richtung Heyerode. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. Einer der Täter soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine untersetzte Gestalt und kurze, dunkle Haare. Ein Zweiter war etwa 30 bis 40 Jahre alt und schlank. Er hatte eine Glatze und war auffällig tätowiert. Beide waren ca. 1,70 m groß und dunkel gekleidet. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu den bislang unbekannten Tätern oder dem von ihnen genutzten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell