Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlene Verkehrsschilder sichergestellt

Kleinbodungen (ots)

Seit Sonntagnachmittag ermittelt die Polizei in Nordhausen unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Zeuge meldete in Kleinbodungen mehrere Unbekannte, die Verkehrsschilder mitnahmen und beschädigten. Außerdem sollten sie Müllkübel entleert haben, bevor sie in einer Wohnung verschwanden. Dort stellten die Beamten schließlich vier Baustellenbaken, ein Leitpfosten und mehrere Schneemarkierungsstangen sicher. Die Polizisten ermitteln gegen zwei Männer, im Alter von 21 und 24 Jahren, und eine 18-jährige Frau.

