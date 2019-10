Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer mit Pkw kollidiert

Sondershausen (ots)

Mit über 1,9 Promille kollidierte ein Fahrradfahrer am Sonntag, kurz vor 0 Uhr, mit einem abgestellten Mercedes. Der 22-Jährige war aus Richtung des Marktes in Richtung Schlosspark unterwegs. Dort blieb er mit einer Pedale an dem abgestellten Pkw hängen und stürzte. Der Mountainbike Fahrer blieb unverletzt. Er musste mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Am Fahrrad und am Mercedes entstand Sachschaden.

