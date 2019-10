Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Damenrad mit Kindersitz entwendet

Bad Frankenhausen (ots)

Ein weißes Damenrad der Marke "Giant" entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag und dem darauffolgenden Freitag in Bad Frankenhausen. Das Rad war zuvor von der Besitzerin in der Poststraße an einem Geländer angeschlossen gewesen. Mit dem Rad wurde ein auffälliger schwarzer Kindersitz der Marke "Römer" entwendet, der einen grau-roten Bezug hatte und auf dem Gepäckträger verbaut war. Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Rades machen können,sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell