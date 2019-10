Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrüche in Gärten

Bad Frankenhausen (ots)

Zu mehreren Einbrüchen in die Gartenanlage Morgenröte in Bad Frankenhausen kam es in Nacht von vergangenen Donnerstag auf den darauffolgenden Freitag. Bisher sind der Polizei zwei Gartenlauben bekannt, welche durch den oder die unbekannten Täter angegriffen worden sind. Ziel der Täter waren offenbar Lebensmittel, da aus einem Garten lediglich Speiseeis und Chips entwendet worden waren. Deutlich höher fiel dagegen der Sachschaden aus, den die Täter durch Aufhebeln von Fenstern und Türen hinterließen.

