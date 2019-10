Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streitigkeit lässt betrunkenen Fahrer auffliegen

Sondershausen (ots)

Am vergangenen Freitag kurz vor 22:00 Uhr meldete ein Passant aus der Ferdinand-Schlufter-Straße den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Kurz zuvor hatte ein 42jähriger BMW-Fahrer den Passanten bzw. dessen Pkw beim Vorbeifahren fast erfasst. Da der Geschädigte seinen Unmut über den Beinah-Unfall offenbar auch für den Pkw-Fahrer eindrücklich zum Ausdruck brachte, kehrte letzterer nach kurzer weiterer Fahrt zum Ereignisort zurück, um die Streitigkeit zu klären. Hier fiel dem Passanten nun auf, dass der BMW-Fahrer offenbar alkoholisiert ist. Die hinzugerufene Polizei stellte nun 1,92 Promille Atemalkohol bei dem Fahrzeugführer fest, was eine Blutentnahme und den vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge hatte. Weiterhin wurde Anzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr erstattet, für welchen sich der Fahrzeugführer nun verantworten muss.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell