Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigenflut bei Verkehrskontrolle

Wasserthaleben (ots)

Gleich wegen mehrerer Straftaten ermittelt die Polizei gegen einen 44jährigen aus dem Kyffhäuserkreis seit den frühen Sonntagmorgenstunden. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle kurz nach Mitternacht in Wasserthaleben wurde zunächst bekannt, dass die am Pkw verbauten Kennzeichentafeln nicht an den eigentlich still gelegten VW gehörten. Bei der weiteren Kontrolle gab der Mann, welcher keine Dokumente mit sich führte, nun absichtlich falsche Personalien an und gab sich als sein eigener Bruder aus. Dies misslang jedoch gründlich, vielmehr stellten die Beamten sehr schnell fest, wen sie da wirklich vor sich hatten und dass eben jener Herr ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis, dafür jedoch unter der Einwirkung chemischer Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Bei der weiteren Nachschau im Fahrzeug wurden nun auch noch Drogen und Gegenstände aufgefunden, welche dem Waffengesetz unterliegen und die der Mann so nicht mitführen durfte. Folglich wurde der Mann der Blutentnahme zugeführt, die aufgefundenen Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt und der Pkw abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell