LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 12.10.2019 kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Marcel-Verfaillie-Allee in Mühlhausen. Der 64-jährige Fahrer eines Ford Focus beabsichtigte hier, einem entgegenkommenden Fahrzeug ausreichend Platz zu verschaffen. Dabei übersah er den hinter seinem Ford parkenden Fiat Punto und stieß gegen den Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

