Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mühlhausen (ots)

Für ca. 30 Minuten war am Nachmittag des 12.10.19 die Wanfrieder Straße in Mühlhausen halbseitig gesperrt, nachdem in Folge eines Verkehrsunfalls Betriebsstoffe ausliefen. Ein Pkw Daimler und ein Audi A 4 bogen zuvor von der Marcel-Verfaillie-Allee nach links in die Wanfrieder Straße ab. Dort überquerte ein Fußgänger die Fahrbahn. Der Fahrer des Mercedes hielt an, die 43-jährige Fahrerin des dahinter fahrenden Audi bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Mühlhausen war zum Abbinden der Betriebsstoffe im Einsatz.

