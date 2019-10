Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt, die Polizei sucht Zeugen

Bleicherode (ots)

Bereits am Mittwoch, 9. Oktober, berichtete die Polizei über einen schweren Unfall in der Bahnhofstraße in Bleicherode. Ein 16-jähriger Jugendlicher war mit seinem Moped, kurz vor sieben, auf Höhe des Schillerplatzes, gegen einen Baum geprallt. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Aussagen über die Fahrweise des Jugendlichen machen können. Insbesondere die Menschen, die zum Unfallzeitpunkt an der Bushaltestelle am Unfallort gewartet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

