Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Niesen führt zu Unfall

Bad Langensalza (ots)

Plötzliches Niesen verursachte am Donnerstagnachmittag einen Unfall in Bad Langensalza. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem VW die Bundesstraße aus Richtung Nägelstädter Bahnhof in Richtung Kreisverkehr in der Tonnaer Straße. Die Frau musste heftig niesen und geriet mit ihrem Auto auf den Seitenstreifen, wo sie mit einem Leitpfosten kollidierte. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

