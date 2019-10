Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Kreuzung - Fahrerin leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Ein Mercedes befuhr am Donnerstag, kurz nach 15 Uhr, die Friedrich-Naumann-Straße. Beim Queren der Wendewehrstraße in Richtung Feldstraße kollidierte der 40-jährige Mercedesfahrer mit dem vorfahrtsberechtigten BMW einer 29-jährigen Frau, die auf der Wendewehrstraße unterwegs war. Sie hatte noch versucht, durch eine Gefahrenbremsung die Kollision zu verhindern. Dennoch krachte ihr Pkw frontal in die Seite des Mercedes. Die Frau wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand erheblicher Schaden, sie mussten abgeschleppt werden.

