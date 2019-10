Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit abgestellten Autos

Mühlhausen (ots)

Nicht ohne Folgen blieb der Alkoholkonsum eines Radfahrers am Donnerstagabend in Mühlhausen. Der 21-Jährige befuhr den Petriteich, als er zunächst einen abgestellten Pkw streifte und anschließend in das Heck eines weiteren Autos fuhr. Der Radfahrer verletzte sich und musste medizinisch versorgt werden. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Gegen ihn wird nun ermittelt.

