Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Container

Leinefelde (ots)

In der vergangenen Nacht löschte die Feuerwehr einen Brand in einem Altpapiercontainer in der Konrad-Martin-Straße. Die Flammen zerstörten den Behälter komplett. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte den Container in Brand gesteckt haben und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

