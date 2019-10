Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin übersehen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine 63-jährige Radfahrerin erlitt bei einem Unfall am Donnerstagmittag leichte Verletzungen. Die Frau befuhr den Leineberg in Richtung Stadion. An der Einmündung zur Grünewaldstraße stieß sie, vorfahrtsberechtigt, mit einem Jeep zusammen, der von der Grünewaldstraße in den Leineberg einbiegen wollte. Die Frau kam vorsorglich ins Krankenhaus.

