Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Menschen bei Unfall verletzt

Mühlhausen (ots)

Zum Zusammenstoß zwischen einem Krankenwagen, der sich auf einer Einsatzfahrt befand, und einem Toyota kam es am Donnerstag, kurz nach 7 Uhr, in Mühlhausen. Der Fahrer des Krankenwagens befuhr den Kiliansgraben in Richtung Brunnenstraße. Am Einmündungsbereich zur Erfurter Straße kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Toyota, dessen Fahrerin nach, links vor dem Krankenwagen, in die Erfurter Straße abbiegen wollte. Der 19 Jahre alte Fahrer des Krankenwagens und seine 23-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die 53 Jahre alte Unfallgegnerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Im Krankenwagen befand sich zum Unfallzeitpunkt kein Patient.

