Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Straße abgedrängt

Heringen (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Mittwoch, gegen 16.50 Uhr, auf der Nordhäuser Straße im Baustellenbereich ereignete. Eine Autofahrerin war in Richtung Heringen unterwegs, als ihr in der Baustelle ein Lkw entgegen kam. Um eine Kollision mit dem Lkw zu vermeiden, musste sie nach rechts ausweichen und kam von der Straße ab. Der bislang unbekannte Lkw fuhr einfach weiter. Am Corsa der Frau entstand Sachschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum grünen Lkw oder dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

