Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit 1,9 Promille am Steuer

Breitenworbis (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, bei der Polizei und meldete einen Skoda, der von Kirchworbis in Richtung Breitenworbis in Schlangenlinien fuhr. Die Polizisten entdeckten das Fahrzeug schließlich abgestellt in Breitenworbis. Schnell war die Fahrerin ermittelt. Mit der 41-Jähirgen wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab über 1,9 Promille. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben.

