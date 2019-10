Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad ohne Kennzeichen gestoppt

Niedergebra (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, fiel einer Streife in Niedergebra ein Motorradfahrer ins Auge. An dem Zweirad war kein Kennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Motorrad weder zugelassen noch versichert war. Die Polizisten erstatteten Anzeige gegen den 21-jährigen Fahrer.

