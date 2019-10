Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann erwischt Graffiti Sprayer und wird verletzt

Nordhausen (ots)

Ein Passant erwischte am Dienstag, gegen 19.45, in der Grimmelallee mehrere Graffitisprayer. Die Drei besprühten gerade eine Hauswand. Als sie ihn bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Als dabei ein Sprayer stürzte, versuchte der Passant, ihn festzuhalten, worauf ein anderer Sprayer den Mann mit einer Glasflasche attackierte. Die Flasche verfehlte ihr Ziel. Der Passant erlitt eine leichte Verletzung am Arm. Die dunkelgekleideten, unbekannten Sprayer, wahrscheinlich Jugendliche, verschwanden unerkannt. Die Polizisten stellten eine Spraydose sicher.

