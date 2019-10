Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seniorin bei Ausschreitungen nach Fußballspiel in der Thüringenliga schwer verletz, die Polizei sucht Zeugen

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstag, 5. Oktober, spielten sich nach dem Fußballspiel in der Thüringenliga zwischen den Mannschaften aus Bad Frankenhausen und Sondershausen in Bad Frankenhausen unschöne Szenen ab. Eine 79-jährige Frau musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Fans aus beiden Fanlagern gingen aufeinander los, es kam zum Gerangel. Hierbei stieß ein bislang unbekannter Beteiligter gegen die Seniorin, die daraufhin über einen hohen Betonabsatz in die Tiefe stürzte, weitere Fans verloren ebenfalls das Gleichgewicht und stürzten auf die Frau. Mindestens fünf Fußballfans wurden leicht verletzt. Die Polizei in Artern sucht nun Zeugen, die sich das Fußballspiel angeschaut haben und möglicherweise das Gerangel und den Sturz der Rentnerin mit einem Handy aufgenommen haben. Sie werden gebeten, ihr Video- und Bildmaterial der Polizei als Beweismittel zur Verfügung zu stellen. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

