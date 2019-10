Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Schmierereien gesucht

Dingelstädt (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, 3. Oktober, zum Freitag, 4. Oktober, beschmierten Unbekannte mehrere Hauswände und Garagen. Verschiedene Schriftzüge wurden mit silberfarbenen Spray aufgesprüht. Es entstand ein immenser Sachschaden. Betroffen waren Gebäude in der Steinstraße, im Steinufer und Zum Siechengraben. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

