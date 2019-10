Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in ehemaligen Trödelladen

Nordhausen (ots)

Einbrecher hatten es in der Grimmelallee auf einen ehemaligen Trödelladen abgesehen. Am Montagvormittag wurde der Einbruchsversuch festgestellt. Der oder die Unbekannten versuchten, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, was misslang. Außerdem waren mehrere Scheiben eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell