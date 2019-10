Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: GPS-Geräte aus Traktoren gestohlen

Küllstedt (ots)

Nach dem Diebstahl hochwertiger GPS-Geräte aus Traktoren sucht die Polizei Zeugen. In der vergangenen Nacht verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt auf das Gelände einer Agrargenossenschaft in der Bahnhofstraße. Anschließend stahlen sie aus mehreren Traktoren GPS-Systeme im Gesamtwert von mindestens 30000 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe der Agrargenossenschaft aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

