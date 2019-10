Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw stößt gegen Hausdach

Bad Frankenhausen (ots)

Der Fahrer eines Lkw wollte am Montag, gegen 14 Uhr, in der Seehäuser Straße mit seinem Lkw wenden. Hierfür fuhr der 58-Jährige rückwärts in eine Grundstückseinfahrt. Dort stieß der Lkw gegen das Dach einen Gebäudes und verursachte Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

