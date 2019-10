Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Breitenworbis (ots)

Ein 27 Jahre alter Audi-Fahrer war am Montag, gegen 22.15 Uhr, auf der Landstraße 3080 aus Richtung Kirchworbis in Richtung Breitenworbis unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge prallte das Auto gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer, als auch sein 20-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

