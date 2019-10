Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche und Tablet aus Fahrzeug gestohlen

Sondershausen (ots)

Am Montagabend schlugen Unbekannte die Scheibe eines Seats ein, der auf dem Parkplatz einer Spielothek in der Straße An der Wipper abgestellt war. Aus dem Auto nahmen der oder die Diebe eine Handtasche und ein Tablet mit. Die Tat ereignete sich zwischen 22.45 Uhr und 23.30 Uhr. Am Dienstagmorgen fand ein Zeuge in der Jechastraße den Inhalt der Handtasche. Ermittlungen zufolge handelt es sich dabei um einen Teil des oben genannten Diebesgutes. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

