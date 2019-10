Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert Unfall verursacht

Niederorschel (ots)

Unter Alkoholeinfluss verursachte ein Audifahrer am Montagabend im Eichsfeld einen Unfall. Der 58-Jährige war gegen 20.20 Uhr auf der Straße aus Richtung Bernterode in Richtung Niederorschel unterwegs. Am Abzweig Gerterode kam er von der Straße ab, das Auto prallte gegen die Leitplanke und kam schließlich hinter dieser entgegengesetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizisten bemerkten, dass der 58-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Noch an der Unfallstelle wurde daher durch einen Arzt Blut abgenommen. Der Mann kam in Gewahrsam, dort ergab ein Alkoholtest zwei Stunden später über 1,9 Promille.

