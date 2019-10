Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwan blockiert Kreuzung

Sondershausen (ots)

Ein Schwan blockierte am Montagvormittag, gegen 10.10 Uhr, die Kreuzung der Frankenhäuser Straße in Sondershausen. Ein Tierfänger konnte dem jungen Tier schließlich habhaft werden, nachdem die Polizei den Kreuzungsbereich gesperrt hatte. Er setzte den verirrten Vogel wieder in die Wipper.

