Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen

Sondershausen (ots)

In der Nacht zu Montag schlugen Unbekannte die hintere Scheibe eines Fahrzeuges ein. Der Seat war auf einem Parkplatz in der Panzerstraße abgestellt. Der oder die Täter stahlen daraus neben persönlichen Unterlagen auch Bekleidung im Wert von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell