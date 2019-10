Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Mühlhausen (ots)

Ein Fahrraddieb schlug am Montag in der Brückenstraße in Mühlhausen zu. Gegen 10.15 Uhr hatte eine Frau ihr Damenrad abgestellt. Als sie es nur fünf Minuten später wieder nutzen wollte, musste sie feststellen, dass es gestohlen wurde. Zeugenaussagen zufolge soll ein jüngerer Mann mit dem Victoria Damenrad, an dem ein heller Fahrradkorb angebracht war, davon gefahren sein. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

