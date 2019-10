Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Briefkasten beschädigt und Wasserhahn aufgedreht

Wiehe (ots)

Am vergangenen Wochenende machten sich Unbekannte an einem Neubau Am Anger zu schaffen. Der oder die Täter beschädigten ein Baustellenschild mit Briefkasten. Außerdem drehten sie einen Wasserhahn auf und ließen ihn laufen. Am Sonntagmittag wurden die Beschädigungen entdeckt. Welche Wassermenge bis dahin auslief, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

