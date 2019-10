Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartengeräte gestohlen

Mühlhausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Diebe verschafften sich am Sonntag, gegen 17 Uhr, widerrechtlich Zutritt auf ein Gartengrundstück An der Trift. Nachdem das Duo das Grundstück zunächst wieder verließ, kehrten sie etwa eine halbe Stunde später wieder zurück. Sie nahmen Spaten, Rechen, Gießkanne und Vorschlaghammer mit. Wer Hinweise zu den beiden Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

