Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand endet glimpflich

Breitenworbis (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Birkenweg aus. Wie sich heraus stellte, hatte eine Bewohnerin das Essen in einer Pfanne anbrennen lassen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Schäden gab es nicht.

