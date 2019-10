Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Kleinbrand gesucht

Nordhausen (ots)

In der vergangenen Nacht, kurz vor 4 Uhr, brannte in der Neanderstraße ein Sperrmüllhaufen. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass ein abgestellter Pkw in der Nähe durch das Feuer beschädigt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind in der vergangenen Nacht nahe des Sperrmüllhaufens Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

