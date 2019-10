Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hundezwinger in Brand

Vollenborn (ots)

Ein Hundezwinger stand am Sonntag im Schenkweg in Flammen. Kurz vor 12 Uhr brach das Feuer im Zwinger aus und zog daneben gelagertes Brennholz und ein Terrassengeländer in Mitleidenschaft. Der 73-Jährige Hausbewohner verletzte sich leicht, als er versuchte, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand schließlich erfolgreich und konnte so ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge führte ein technischer Defekt an den Heizplatten im Zwinger zum Brand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

