LPI-NDH: Silberfarbener Kombi gesucht

Nordhausen (ots)

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einem Strafverfahren einen silberfarbenen Pkw Kombi mit vier Türen. Das Fahrzeug befuhr am Freitag, 5. Oktober, gegen 23.35 Uhr, von der Grimmelallee kommend, verbotswidrig den Fußgängerüberweg in der Rechtsabbiegerspur, die von der Gerhardt-Hauptmann-Straße zur Grimmelallee führt. Wem ist die verbotswidrige Fahrweise des Pkw aufgefallen und kann Angaben zum Kennzeichen des Kombis machen? Wer hat Hinweise zu den Insassen im Auto? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960.

