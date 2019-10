Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einfach weitergefahren

Niedersachswerfen (ots)

Am 05.10.2019 war der Führer eines Pkw Ford auf der Landstraße zwischen Niedersachswerfen und Appenrode unterwegs. Gegen 22:15 Uhr kam diesem ein unbekannter Pkw entgegen, welcher in die Gegenfahrspur geriet. Es kam zu einer seitlichen Kollision, wobei der linke Außenspiegel des Pkw Ford beschädigt wurde. Der unbekannte Verursacher, der die Kollision bemerkt haben müsste, hat pflichtwidrig den Unfallort verlassen. Die Nordhäuser Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt. Hinweise aus der Bevölkerung über verdächtige Wahrnehmungen, die örtlich und zeitlich mit dem Sachverhalt in Verbindung gebracht werden könnten, nimmt die Polizei gern entgegen.

