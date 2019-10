Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes führten am Wochenende diverse Verkehrskontrollen durch. Unter den kontrollierten Fahrzeugführern befanden sich auch solche, denen es an der Verkehrstüchtigkeit mangelte :

So wurde am Morgen des 06.10.19 / 05:50 Uhr ein Pkw Opel Astra in Nordhausen / Bochumer Straße der Kontrolle unterzogen. Der 42-jährige Fahrzeugführer absolvierte einen Drogenvortest, welcher positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin / Methamphetamin verlief. Die Weiterfahrt wurde untersagt und in der Folge eine Blutprobenentnahme angeordnet. Es wurde Anzeige gefertigt wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Bereits am Abend des 05.10.19 bestreiften Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen den Bereich Heringen. Im Ortsteil Uthleben begab es sich, dass ein 32-jähriger Mann seinen Pkw VW im Steinbrücker Weg wenden wollte und sich dabei um 20:15 Uhr am Fahrbahnrand fest fuhr. Die hinzu kommenden Beamten unterstützten den Mann, indem sie einen Abschleppdienst organisierten. Allerdings mussten sie dabei auch erheblichen Alkoholeinfluss bei dem 32-jährigen wahr nehmen, was sich in einem Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von 3,10 Promille eindrucksvoll bestätigte. Der Führerschein des Betrunkenen wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme bei ihm angeordnet. Es folgte die Erstattung einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

