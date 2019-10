Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Ausparken

Bottendorf (ots)

In Bottendorf am Schenkenplatz kam es am 06.10.2019 gegen 08:55 Uhr zu einem Parkplatzunfall. Der Fahrer eines Pkw Renault Kangoo wollte rückwärts aus seiner Parkbucht ausparken und stieß hierbei gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 2100.- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell