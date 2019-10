Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Rohnstedt (ots)

Am Samstag den 05.10.2019 erhielt die Polizeiinspektion Sondershausen gegen 20:00 Uhr die Information über einen Wildunfall zwischen Großenehrich und Rohnstedt. Die junge Fahrerin eines Pkw Nissan Qashqai befuhr die Ortsverbindungsstraße von Großenehrich kommend in Richtung Rohnstedt, als plötzlich kurz vor der Ortslage Rohnstedt ein Reh die Fahrbahn querte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte die Fahrerin ihren Pkw nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen und kollidierte mit dem Tier. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Pkw kam es zu Sachschaden. Das Reh verstarb an der Unfallstelle.

