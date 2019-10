Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

Unbekannte Täter entwenden in der Nacht vom 25.09. zum 26.09.19 ein Hinweisschild mit Verhaltensregeln am Ahlbach Stausee bei Deuna.

Unbekannte Täter entwenden in der Nacht vom 04.10. zum 05.10. an einem Fahrzeug in der Gasse in Berlingerode beide Kennzeichen.

Am frühen Samstag Morgen zwischen 06:00 Uhr und 06:45 Uhr zogen vier junge Männer durch die Heiligenstädter Straße in Dingelstädt und stehen auch im Verdacht für eine Sachbeschädigung verantwortlich zu sein.

Zu allen genannten Straftaten bittet die Polizei um Hinweise.

