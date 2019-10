Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Grüningen (ots)

Zu einem weiteren Wildunfall wurde die Polizei am 05.10.2019 gegen 03:45 Uhr gerufen. Der Fahrer eines Pkw Seat Leon befuhr die K 7 aus Richtung Herrenschwende kommend in Richtung Grüningen als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Auch hier konnte der Fahrer des Pkw den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt, das Reh flüchtete auf das angrenzende Feld. Am Fahrzeug kam es zu Sachschaden in Höhe von ca. 800,00 Euro.

