Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenmitteilung zu einer Verkehrsunfallflucht

Bad Frankenhausen (ots)

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 04.10.2019. Hier kam es jedoch in Bad Frankenhausen, Untergelgen, auf dem Parkplatz der Therme, zu dem Sachverhalt. Durch das Verursacherfahrzeug, einen Pkw Ford Focus, wurde der ordnungsgemäß abgeparkte Pkw VW Polo beschädigt. Auch hier verließ im Anschluss der Fahrzeugführer pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch Zeugen konnte die Unfallflucht beobachtet sowie das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges notiert und der Polizei übergeben werden. Die Ermittlungen der Polizei zum Verursacher dauern derzeit noch an.

