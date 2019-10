Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mitteilung zu einer Verkehrsunfallflucht

Sondershausen (ots)

Am Freitag, den 04.10.2019 gegen 10:20 Uhr kam es zu einer Verkehrs-unfallfluch in Sondershausen, in der Josef-Ries-Straße. Durch eine aufmerksame Bürgerin wurde beobachtet, wie die Fahrerin eines Pkw Nissan beim Einparken an der vorderen linken Seite eines abgeparkten Pkw Peugeot hängen blieb und diesen beschädigte. Die Fahrerin des Pkw Nissan verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch die Zeugin wurde der Unfall wenig später der Polizei mitgeteilt und eine Anzeige gegen die bekannte Verursacherin gefertigt.

